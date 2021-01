Alexander Biedermann (26) schließt sich zur kommenden Runde Oberligist TuS Mechtersheim an. Das haben die Römerberger am Samstagabend mitgeteilt. Der 1,88 Meter große Stürmer kommt vom luxemburgischen Erstligisten US Mondorf.

Zuvor lief Biedermann für Victoria Rosport, Eintracht Trier und SC Hauenstein auf. „Alex hat top Qualitäten im Offensivbereich“, sagte Dieter Demmerle, Stellvertretender Vorsitzender der Mechtersheimer. Der Kontakt sei über Trainer Selim Öztürk zustandegekommen.