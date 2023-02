Die Bezirksligisten der Region, TuS Mechtersheim II und FV Dudenhofen II, steigen wieder in die Saison ein. Dudenhofen spielte dabei bereits am Donnerstagabend beim besser platzierten FC Lustadt, verlor 0:1 (0:1). Martin Wall traf für die Einheimischen in der Anfangsphase eiskalt.

„Läuferisch, spielerisch, kämpferisch“, damit zeigte sich Dudenhofens Trainer Sascha Weick im Gespräch mit unserer Zeitung einverstanden. Personelle Probleme ließ er nicht gelten: „Die haben alle.“ Die Chancenverwertung prangerte er an: „Lustadt hatte eine, wir vier.“

Knüppelharte Aufgabe

Schon am Sonntag (14.30) geht’s zu FG Mutterstadt, die nächste knüppelharte Aufgabe: „Sie sind der Favorit, hatten eine gute Vorbereitung. Dort ist es schwer, zu bestehen. Ich glaube, sie haben viele an Bord.“ Eine Stunde später erwartet Mechtersheim zu Hause SV Weisenheim/Sand. Mit einer Klatsche in die Winterpause gegangen, verzeichnete der TuS drei teils klare Siege in der Vorbereitung.