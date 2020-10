Milot Berisha, in der Region auch schon für Oberligist TuS Mechtersheim und den damaligen Verbandsligisten FC Speyer 09 am Ball, wechselte unmittelbar vor Transferschluss in Baden-Württemberg von einem Verbandsligisten zu einem anderen.

FV Olympia Kirrlach holte den Angreifer mittels eines Amateurvertrags vom SV Rülzheim inmitten dessen aktueller Krise weg. „Er wollte unbedingt wechseln, weil er zuletzt bei uns nicht mehr so zum Zug kam“, teilte Trainer Patrick Brechtel mit.

Berisha war vor einem Jahr aus Speyer zum SVR zurückgekehrt, zeigte aber nur phasenweise die Treffsicherheit, die ihn in Speyer noch ausgezeichnet hatte.