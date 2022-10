Zwei Römerberger Vereine haben am Dienstagabend gewonnen. Neuling TuS Mechtersheim II führte seine starke Bezirksligasaison lange fort, überflügelte beim 4:3 (3:1)-Heimsieg Gegner Ludwigshafener SC in der Tabelle, machte es dabei aber sehr spannend, ehe Luca Schlee in der Nachspielzeit den kurz zuvor hingenommenen Ausgleich konterte.

Tore: 1:0 Matteo Uzelac, 2:0 Jawad Zein, 3:1 Felix Perplies, 4:3 Luca Schlee. Für Mechtersheim geht’s am Sonntag (14.30 Uhr) bei FG Mutterstadt weiter, wieder so eine Mannschaft, die – noch – vor dem TuS rangiert.

In der A-Klasse zeigte sich FV Berghausen nach dem jüngsten Dämpferchen am heimischen Narrenberg erholt, schlug Kellerkind TuS Diedesfeld 4:0 (2:0) und bleibt im Aufstiegsrennen. David Sautmann, Steven Skalitz, Lukas Durein, Fabian König trafen. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der gefährliche Aufsteiger TSV Lingenfeld.