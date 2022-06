A-Klassist FV Berghausen empfängt zum Auftakt des Verbandspokals am Sonntag, 31. Juli (16 Uhr), die klassenhöhere FG Mutterstadt. Das ergab die gesetzte Auslosung. Berghausen qualifizierte sich über eine erfolgreiche Saison auf Kreisebene, die bis Endspiel führte.

Der Gewinner der Partie trifft dann am Mittwoch, 9. August (18 Uhr), zuhause auf den gerade so dramatisch am Verbandsliga-Aufstieg gescheiterten FSV Schifferstadt.