Benjamin Franz will Fußballprofi werden. Dafür arbeitet der 17-jährige Schüler hart im Nachwuchsleistungszentrum des SV Sandhausen. Aber der junge Hanhofener hat auch einen Plan B in der Tasche.

Benjamin Franz (17) aus Hanhofen spielt in der A-Jugend vom SV Sandhausen. Seit 2014 kickt der Schüler im dortigen Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Er will in die Bundesliga. Im Sommer geht er in seine letzte Saison in der Jugend.

Bis 2013 war er beim JFV Ganerb und wechselte dann für eine Saison in die D-Jugend Verbandsliga zum FC Speyer 09. Bei den Unter-14-Jährigen spielte Franz zum ersten Mal für den Zweitligisten. Eine Entscheidung, die er jedes Mal, trotz anderer Angebote, wieder so treffen würde: „Das war auf jeden Fall richtig. Ich wäre heute nicht so gut, wenn ich nicht hierher wäre“, erklärt er. Eines blieb ihm bisher verwehrt: Einsätze in der Junioren-Bundesliga. Zwar spielte er in der U15-Regionalliga, der höchsten deutschen Spielklasse, war bisher mit dem SVS aber nur in der U17- sowie der U19-Oberliga unterwegs. „Das nervt mich schon“, gibt er zu. Es sei sicherlich ein Nachteil, dass er nicht in der Bundesliga antreten darf in seinen letzten beiden Jahren im Nachwuchs.

Wenig Freizeit

„Für die Entwicklung ist es aber nicht schlecht auch mal gegen schwächere Gegner zu spielen, da wir dann gezwungen sind, unser eigenes Spiel zu kreieren“, erklärt er und fügt hinzu: „In der Bundesliga wären wir eher eine defensivere Mannschaft und hätten versuchen müssen, alles wegzuverteidigen.“ Im Profibereich ist aber genau diese Liga sein Ziel: „Natürlich will ich in die Bundesliga. Nach der U19 möchte ich mindestens Dritte Liga spielen. Das ist ein gutes Sprungbrett“, stellt der 17-Jährige fest.

Der Fußballer-Beruf sei mittlerweile kein Traum mehr, sondern ein Ziel. Realistisch genug ist der Innenverteidiger: „Es kommt natürlich nicht nur auf mich an, sondern auch auf den richtigen Moment. Dennoch bin ich meinem Ziel recht nah.“ Dass er es so weit schaffen konnte, verdankt er vor allem seinen Eltern. Ein normaler Tag beginnt für den Speyerer Schüler des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums um 6.20 Uhr. Wenn die letzte Stunde um 17.30 Uhr endet, wird er von seinen Eltern ins Training gefahren und kommt um 21.30 Uhr wieder nach Hause. „Sich dann noch hinter den Schreibtisch zu klemmen, ist eine Herausforderung“, erzählt der Zwölftklässler. „Es ist schon anstrengend, das stimmt. Man hat kaum Freizeit.“

Arbeit mit Individualtrainer

Genau deshalb möchte er abseits des Platzes abschalten. Fußball solle da nicht das bestimmende Thema sein. Familie und Freunde wissen das. Ausgleich sei enorm wichtig, betont er. Für Franz ist vor allem eines entscheidend: „Man muss sich im Klaren sein, was man erreichen will und vor allem, zu was man imstande ist. Ansonsten entsteht Druck, dem man nicht standhalten kann“, sagt er. Die Familie spiele in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. Der Hinweis, dass man noch nichts erreicht hat, kann manchmal wichtig sein, wie er denkt.

Von der aktuellen Situation hat er genug. „Es fehlt etwas“, sagt er. Vorgaben vom Verein gebe es nur bedingt. „Es wird an die eigenen Ziele appelliert. Hier sieht man auch, wer wirklich will und wer nur vorgibt es zu wollen. Ich arbeite viermal die Woche mit einem Individualtrainer zusammen. Wir arbeiten auf dem Platz und machen Videoanalyse von meinen Spielen. So kann ich mich weiterentwickeln. Die Konkurrenz schläft nicht“, stellt er fest.

Franz gibt offen zu, dass im NLZ ein starker Konkurrenzkampf herrsche und spricht vom „Ellenbogen-Gedanken“. Die eigene Leistung stehe im Vordergrund. „Trotzdem müssen wir eine Mannschaft sein. Anders geht es nicht“, weiß der Schüler. Drei Jahre trug er die Kapitänsbinde – von der U15 bis zur U17: „Man muss auf jeden Fall versuchen, Schwächephasen zu vermeiden. Für mich war das eine große Auszeichnung und hat meinen Charakter weiterentwickelt.“ Franz hat trotz seiner Ambitionen einen Plan B: Sollte es mit dem Profifußball nicht klappen, plant er möglicherweise in den USA mit einem Stipendium Sportmanagement zu studieren und dort Fußball zu spielen.