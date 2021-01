Peter Bayer übernimmt auch 2021 die medizinische Erstversorgung des Fußball-Oberligisten FC Speyer 09. Das hat der Speyerer Pressesprecher Rüdiger Pfeiffer am Montagmittag mitgeteilt. Von Beruf Versicherungskaufmann, ließ sich der Mann mit dem silbernen Koffer 1983 zum Feuerwehrsanitäter ausbilden.

Bayer nehme regelmäßig an Fortbildungen teil und eile selbstverständlich bei Bedarf auch gegnerischen Spielern zu Hilfe, informierte der FC 09. Über FC 08 und Astoria Walldorf stieß Bayer 2011 in den Sportpark.

Tolle Truppe

„Ich freue mich, hoffentlich bald nach Corona wieder an der Seitenlinie zu stehen“, heißt es in der Pressemeldung: „Fußball war mir schon immer wichtig. Aber die Gesundheit unserer tollen Truppe legt mir besonders am Herzen.“