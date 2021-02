Baris Barut, in der Defensive flexibel einsetzbar, stößt zur neuen Saison von den Regionalliga-A-Junioren, für die er bisher alle sieben Partien bestritt, in den Oberligakader des FC Speyer 09. Das hat der Verein am Montagnachmittag mitgeteilt.

„Baris ist ein weiteres Beispiel dafür, dass unsere tolle Jugendarbeit Früchte trägt“, sagte Trainer Dennis Will und lobte Baruts Einstellung: „In unseren Gesprächen hat er uns deutlich gezeigt, wie heiß er darauf ist, bei uns den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.“

Mittelfeldstratege Benny Bischoff wechsele dagegen nach der Runde mit seinem Vater Axel in die Rolle des Teammanagers. Eleftherios Konstantakis kehrt dann wieder in die sportliche Leitung zurück. Jan Kamuf scheidet hier aus.

Sportvorstand Matthias Richter: „Ich bin sehr froh darüber, das wir Umfeld für unsere Oberligamannschaft so optimieren konnten.“