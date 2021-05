Die B-Klassen der Region werden in der kommenden Saison neu eingeteilt und ändern ihren Modus. Aus bisher drei Staffeln mit je elf Mannschaften werden in der neuen Runde drei Gruppen mit acht und eine mit neun Teams.

Nach regulärer Hin- und Rückrunde treten die ersten Vier in einer Aufstiegsrunde gegeneinander an. Die Übrigen spielen gegen den Abstieg. Auch die C-Klassen übernehmen diesen Modus.

In der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost kicken aus der Region nach wie vor TuS Mechtersheim II, FV Dudenhofen II, ASV Harthausen, FV Berghausen und FV Heiligenstein, in der B-Klasse Ost ASV Waldsee sowie TuRa Otterstadt, im Süden TSV Lingenfeld, FV Heiligenstein II, FV Berghausen II, FV Dudenhofen III, FV Hanhofen, ASV Speyer, in der C-Klasse Ost SpVgg RW Speyer, TSV Lingenfeld II, ASV Schwegenheim, FV Hanhofen II, ASV Waldsee II, ASV Speyer II, in der Mitte ASV Harthausen II. Die Meldefrist der Vereine läuft von Dienstag, 1. Juni bis Sonntag, 20. Juni.