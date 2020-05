28 von 30 Vereinen der B-Juniorinnen-Fußball-Bundesliga, zu der auch der FC Speyer 09 zählt, haben sich bei einer Umfrage für den Abbruch der Saison aufgrund der Corona-Krise ausgesprochen. Nun ist das offiziell, nachdem sich am Montag der außerordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes anschloss. Speyer tritt damit auch in der kommenden Saison in dieser Klasse an.