Fußball-Bezirksligist BSC Oppau hat Samet Aydogan von TuS Mechtersheim verpflichtet. Der 19 Jahre alte offensive Mittelfeldmann zählte zum Oberliga-Kader der Mechtersheimer und kam einmal zum Einsatz. „Meist hat er in der zweiten Garnitur in der A-Klasse gespielt und dort die meisten Tore erzielt“, informiert BSC-Spielertrainer Göran Garlipp. Aydogan bringe eine tolle Einstellung mit, sei technisch stark und verleihe dem Auftritt der Oppauer mehr Tempo. Die fehlende Geschwindigkeit stellte ein Manko der Gelb-Schwarzen in der Runde 2019/20 dar.