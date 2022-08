Selim Avci ist der neue alte Kapitän des Fußball-Verbandsligisten FC Speyer 09. Das hat Trainer Fabian Eck unserer Zeitung am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Die Mannschaft wählte Avci am Dienstag. Kelly Bothy fungiert als erster, Julien Jubin, auch schon an vorderster Front, als zweiter Vertreter.