Zwei Spiele, zwei neue Mannschaften, heißt es zum Auftakt des Rhein-Mittelhaardt-Cups der Fußballer am Wochenende. Am Samstag (15 Uhr), empfängt das neue Bündnis TuRa Otterstadt II/FSV Schifferstadt IV (C-Klasse) in der Rettichmetropole die höherklassige SG Böhl-Iggelheim II.

Am Sonntag (16) erwartet der wiedergegründete FC Speyer 09 (C-Klasse) FV Heiligenstein II (C-Klasse).