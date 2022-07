Auch RW Speyer hat das Halbfinale um den Jäger&Keppel-Cup am Sonntag in Hanhofen erreicht. Der B-Klasse-Rückkehrer besiegte zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstagabend FSV Schifferstadt III (C-Klasse) 3:0 und trifft um 16 Uhr als Gruppensieger auf den Zweiten des anderen Pools, SV Gommersheim (A-Klasse).

Doppelpacker Al-Fattah

Um 15 Uhr spielt der gastgebende FV gegen VfB Haßloch II, weil er Gommersheim 3:0 bezwang. Mohammed Al-Fattah (11., 35. Minute) und Josef Tkac (31.) trafen im Duell über eine Halbzeit. Haßloch beendete mit 1:0 die enttäuschende Woche des ASV Speyer (B-Klasse). Danach folgen Partie um Platz drei und Finale.

Bei Unentschieden kommt es direkt zum Elfmeterschießen. FVH-Spielleiter Andreas Lehr sieht die Seinen nach dem hoch verdienten 3:0 nun durchaus in der Mitfavoritenrolle. Neuzugang Mahmoud Al-Fattah weilt aber im Urlaub. Im anderen Halbfinale sieht er leichte Vorteile für Gommersheim.