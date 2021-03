Marco Coppola wird den ehemaligen Trainer von Oberligist TuS Mechtersheim, Ralf Schmitt, im Sommer zu seinem neuen Verein VfR Mannheim (Verbandsliga) als Assistenzcoach begleiten. „Wir arbeiten sehr gut zusammen. Das ist eingespielt und passt einfach gut“, so Schmitt. Coppola war an der Seite von seinem Chefcoach über drei Jahre in Mechtersheim tätig.