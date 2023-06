Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange Zeit war vom ASV Schwegenheim (C-Klasse) wenig zu hören. Die Fußballer befanden sich wie alle anderen Mannschaften auch in einer erzwungenen Pause. Bis Mai gab's etwa in den sozialen Medien nur drei Posts dieses Jahr. Dann aber verkündete der ASV den Trainingsauftakt am 8. Juni. Trainer Michael Mehling hat der RHEINPFALZ erzählt, wie es bisher läuft und was im Pokalhit gegen den ASV Harthausen drin ist.

„Die Vorbereitung läuft bisher zufriedenstellend“, so Mehling. Er habe keine Erfahrungswerte gehabt, wie nach solch einer langen Unterbrechung der beste Weg zurück ins