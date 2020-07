Der ASV Harthausen und der SV Weingarten werden ab der kommenden Saison im Damenfußball zusammenarbeiten und eine gemeinsame Mannschaft im Spielbetrieb an den Start schicken. Trainer André Grüner (Harthausen) übernimmt.

Als Assistenten stehen ihm der bisherige SVW-Übungsleiter Rolf Estelmann sowie Ralf Rößler zur Seite. Norman Schmerbeck fungiert als Spielleiter. Angelika Schermer kümmert sich um die Torhüterinnen. Die Elf tritt in der Landesliga als 11er-Mannschaft an. „Wir trainieren schon seit einigen Wochen gemeinsam in Harthausen und freuen uns auf die neue Saison“, informiert Grüner.