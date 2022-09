Niederlagen zum Saisonauftakt in der A-Klasse, nun auch das Aus im Kreispokal: Dem ASV Harthausen missriet der Start in die Runde 2022/23. Am Dienstag erwischte es ihn im Cup bei Ligakonkurrent SG Böhl-Iggelheim. Zwar erreichte Harthausen die Verlängerung, unterlag dann aber 0:2.