Mit der ersten Pflichtspielhalbzeit der neuen Saison war ASV Harthausens (A-Klasse) Coach Andreas Hoffmann nicht zufrieden. Am Ende stand in der ersten Kreispokalrunde gegen den ASV Schwegenheim (C) ein 4:1 (2:1)-Erfolg. Vor dem Derby in Runde zwei bei TSV Lingenfeld (B, Sonntag, 16 Uhr) hat Hoffmann der RHEINPFALZ erzählt, was ihm gegen Schwegenheim nicht gefallen hat und inwiefern Harthausen auf den Cup keine Rücksicht nehmen kann.

Die bisherige Vorbereitung bezeichnet der Coach als etwas durchwachsen: „Wir hatten einige Verletzte und natürlich auch Urlauber. Das geht anderen Vereinen ja aber auch so.“ In dieser Phase