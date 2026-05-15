Warum Franziska Hanisch dem FV Berghausen immer treu bleiben wird. Ihr großer Kampf lohnt sich.

Franziska Hanisch ist eine Powerfrau, die auch dann noch vor Energie sprüht, wenn andere längst aufgeben würden. Sie hat einen Schlaganfall überwunden, eine schwere Beinverletzung überstanden ist alleinerziehend, teilzeit-berufstätig und woher ihre Energie kommt, ist für sie klar: vom Fußball. Die Sporttherapeutin wuchs in Dudenhofen auf, war mit ihren zwei Brüdern und ihren fünf Cousins ständig draußen, hatte schon bald den Ball am Fuß und war und ist „natürlich Lauternfan. Ich war schon als kleines Mädchen im Stadion.“

Als sie hörte, dass es in Berghausen eine Fußballmannschaft gibt, wollte sie da unbedingt hin. Auch wenn es damals die JSG Römerberg noch nicht gab und sie bei der Damenmannschaft „als kleiner Stöpsel zwischen den Damen“ durchgerannt sei. Bis es die U12 gab, später die U14 und die U16.

Franziska Hanisch war bis hin zur Regionalliga am Ball und spielte da, wo der Trainer sie aufstellte. „Inzwischen habe ich alle Positionen durch, war auch schon im Tor“, doch am wohlsten fühlt sie sich, wenn sie vorne Tempo machen und Tore schießen kann. Sie war auch schon Torschützenkönigin der RHEINPFALZ-Torjägerliste und ist immer fokussiert. Die 33-Jährige geht auch heute noch regelmäßig ins Fitnessstudio, hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Hanisch ist Sporttherapeutin, arbeitet in einer Physiotherapiepraxis in Speyer und fühlt sich angekommen.

Ihr Weg dahin war allerdings holprig und sie sagt heute, dass sie ihn ohne Fußball ihre Eltern und ihre Freunde nicht geschafft hätte. Auch wenn sie Wille und von ihrem Vater auch viel Ehrgeiz bekommen hat, auch mal was für sich macht und spontan einen Marathon läuft und finisht oder Bodybuilding ausprobiert, liebt sie den Mannschaftssport, den Teamgeist, das zusammen Gewinnen, zusammen Verlieren, zusammen Wachsen. „Ich bin ein Familienmensch, habe die tollsten Eltern der Welt, die mich bei allem unterstützen, und Fußball ist wie eine Familie, deswegen fühle ich mich da so wohl.“

Wie ihr der Sport hilft, zurück ins Leben zu kommen, erfuhr sie 2014 auf heftige Art und Weise. Sie hatte einen Schlaganfall. Bis zu dem Zeitpunkt wusste sie nicht, dass sie erblich bedingt ein erhöhtes Tromboserisiko hat. Ein Trombus landete im Kleinhirn, das für Koordination und Gleichgewicht zuständig ist. Dass sie nach zwei, drei Tagen fast schon wieder hergestellt war und schon auf einem Bein stehen konnte, hat sie dem Fußball zu verdanken, sagt Hanisch.

Sie verliebte sich, wurde schwanger, stand bald nach der Geburt wieder auf dem Platz und schoss, wieder trainiert von ihrer Jugendtrainerin Nicole Schmaderer, gleich ihr erstes Tor für den FV Berghausen. „Der FVB ist mein Verein, denn da bin ich daheim“, sagt sie. Als alleinerziehende Mutter wechselte sie in die zweite Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt. Sie erlitt gleich im ersten Saisonspiel einen Schien- und Wadenbeinbruch. Doch sie kämpfte sich zurück, setzt sich als Kapitänin der Mannschaft auch außerhalb des Spielfeldes ein, macht mit ihrem Team beispielsweise Stabiübungen, feuert es an. Und jetzt kämpft sie dafür, dass es „ihre“ zweite Mannschaft, für die sie im letzten Saisonspiel zum versöhnlichen Abschluss ihrer langen Verletzungszeit noch mal für zehn Minuten aufs Feld und die Kapitänsbinde tragen durfte, auch in der neuen Saison gibt. Sowohl Anfänger, als auch Erfahrene seien willkommen und dürften gern beim Training vorbeischauen. Nach dem Ende der offiziellen Runde wird noch mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr trainiert. Kontakt: Trainer Markus Gaßmann 0173 8584367. „Freude und Spaß stehen bei uns im Vordergrund“, sagt Franziska Hanisch, die auch weiterhin, so oft es geht dabei sein wird, weil Fußball ihr Lebenselixier ist.