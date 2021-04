„Überraschung ist perfekt: FV Speyer in der Regionalliga!“, lautete die Überschrift der Zeitung im Jahre 1968. Die Speyerer stiegen als Vizemeister in die zweithöchste deutsche Spielklasse auf. Die RHEINPFALZ blickt unter anderem auf ein Schlüsselspiel in dieser Runde, welches vor über 3000 Zuschauern beim Konkurrenten ASV Landau stattfand.

1:0 siegte der FVS am Ende gegen Landau und blieb so im Rennen um den Aufstieg. Stürmer Reinhard Henrich nutzte nach zwei Minuten einen Abwehrfehler des ASV aus und stellte das Endergebnis her. „Ich habe den Fehler ausgenutzt und bin alleine aufs Tor zugelaufen“, erinnert er sich. Die Szene habe er bis heute im Kopf.

Anschließend entschärfte Torwart Paul Ochsner etliche Male die Angriffe der Gastgeber. „Nach dem 1:0 haben sie extrem viel Druck gemacht“, sagt der Schlussmann, der später unter anderem für den FC Homburg und in der Schweiz spielte. Er habe einen Sahnetag erwischt.

Niemals erwartet

Ochsner erklärt, dass Landau das entscheidende Match für den Aufstieg gewesen sei, da der FV am Ende nur einen Punkt vor dem ASV lag. Vor der Saison habe niemand erwartet, dass diese so erfolgreich verläuft. Ziel sei der Klassenverbleib gewesen. An den Aufstieg habe niemand gedacht, erzählt Ochsner.

„Es sind zwei A-Jugenden mit vielen starken Spielern rausgekommen“, meint Linksverteidiger Klaus Lerch. „Außerdem hatten wir den Mittelstürmer aus Harthausen“, meint er den Torschützen Henrich. „Die haben keinen Besseren gefunden, der Mittelstürmer spielen konnte“, teilt der Angesprochene mit

Die Qualität des Kaders war stark. „Jeder, der gespielt hat, war froh, weil der Kader so gut war“, erläutert Lerch, beginnend bei Schlussmann Ochsner: „Ein zuverlässiger Torwart mit besonderer Stärke auf der Linie“, ist er sich mit Henrich einig.

Der Abräumer

Über Lerch sagt wiederum Ochsner: „Er war ein Abräumer. Am liebsten hat er gegen die gespielt, die zwei Meter groß waren. Da hat’s dann unten gefunkt.“ Henrich lobt zudem die Cleverness, die der Außenverteidiger besaß.

Lerch trocken: „Als Verteidiger muss man dort stehen, wo der Ball hinkommt.“ Er spielte als Rechtsfuß auf der linken Seite, weil da noch Platz gewesen sei.

Henrich bekam als Stürmer stets die Spezialaufgabe, den gegnerischen Spielmacher auszuschalten. „Das hat er immer sehr zuverlässig gemacht“, sagt Ochsner. Lerch fügt mit einem Zwinkern an: „Ab und zu hat er auch mal ein Tor gemacht, so wie in Landau.“ Henrich kontert: „Bei den meisten Toren wollte ich wahrscheinlich flanken.“

Regelmäßig Zuschauer

Noch heute sind die drei mit dem Fußball verbunden. Ochsner besucht regelmäßig die Sportplätze der Region. Lerch erfährt es eher über die Zeitung. Henrich schaut Fußball im Fernsehen sowie auch vor Ort – „vor allem, wenn meine Enkel spielen“, sagt er. Einig sind sich die drei, dass der Aufstieg der größte Erfolg ihrer Laufbahn bedeutete.

In Landau beim 1:0-Sieg vor über 3000 Zuschauern zu spielen, sei ein besonderes Gefühl gewesen. Dennoch betont Ochsner erneut: „Wir haben nie daran geglaubt, dass wir so eine gute Runde spielen würden.“ Lerch formuliert es anders: „Wir sind zum Aufstieg gekommen wie die Jungfrau zum Kind.“

Ob das Erreichte immer noch etwas sei, auf das er besonders stolz ist? „Darauf kann ich mir nichts einbilden“, gibt sich der ehemalige Abwehrspieler bescheiden.

Kein Vergleich

Rund zwei Stunden dauerte der Termin mit den drei ehemaligen FV-Akteuren und der RHEINPFALZ. Die drei hatten sich viel zu erzählen und schwelgten in Erinnerungen aus damaligen Zeiten – über Mannschaftsabende in Speyers Kneipen „Emma“ und „Ferdinand“, Massagen vor den Spielen oder den Fußball in der heutigen Zeit.

Die 12,50 Mark, die es damals pro Punkt beim FVS gab, sind mit den Gehältern heutiger Zweitliga-Profis dann nicht mehr zu vergleichen, stellen die drei fest.

