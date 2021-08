Am 29. Juni 1978 empfing Bezirksligist ASV Speyer den 1. FC Kaiserslautern (Bundesliga) zu einer Fußball-Freundschaftspartie. Die Siedler unterlagen einer stark aufspielenden Betze-Elf 0:11. Mit dabei war im Tor des ASV Günter Thomas.

Der FCK reiste in prominenter Besetzung an. Trainer Karl-Heinz Feldkamp bot unter anderem Kapitän Klaus Toppmöller und Hans-Peter Briegel auf. 3500 Zuschauer verfolgten das Match beim ASV. „Menschen sind zum ASV gepilgert, und sie standen teilweise auf der Autobahn zum Zuschauen, ein Bild für Götter“, erinnert sich Thomas.

Viele seien zum Spiel gelaufen, weil keine Parkplätze frei waren. Für seine Mannschaft sollte das Treffen eine Überraschung werden. „Acht Wochen vorher haben wir dann was davon mitbekommen. Im Training haben wir gesehen, dass ein großes Zelt und eine Bühne aufgebaut wurde“, sagt der Keeper.

Margarete Boiselle-Vogler und Dieter Demmerle senior organisierten das Spiel und zeichneten hauptverantwortlich für die Austragung. Alle im Verein hätten geholfen. Es herrschten ein toller Zusammenhalt und ein schönes Vereinsleben in Speyer, so Thomas.

Bundesliga-Achter

Deshalb entschied er sich im vorherigen Winter auch für einen Wechsel vom VfR Heilbronn zum ASV, der für den Schlussmann Ablöse zahlte. Die Bundesliga-Saison war zum Zeitpunkt des Spiels bereits vorbei. Der FCK belegte Platz acht.

„Wir sind überall auf das Spiel angesprochen worden. Ich kannte die Atmosphäre dieser Spiele, weil ich das schon zuvor in meiner Laufbahn so erlebt hatte. Für viele war es aber neu und eine große Sache“, erklärt Thomas, der heute eine eigene Torwartschule betreibt. Kurios war, dass sich die Teams in den Umkleiden der Siedlungsschule umzogen.

Die älteren Kabinen beim ASV hätte der Verein dem FCK nicht anbieten können, sagt Thomas. Vor dem Anpfiff traf der Torwart alte Weggefährten aus seiner Zeit beim FCK. Er selbst erinnert sich gut: „Ich war ganz heiß auf das Spiel. Es war ein schöner Tag.“ Die Partie verlief dann aber einseitig.

Eigene Hälfte

Laut Thomas kam der ASV in den seltensten Fällen mal über die Mittellinie. „Für den FCK war das kein Freundschaftsspiel. Die haben richtig Gas gegeben. Es war ein Spiel auf ein Tor“, sagt der Schlussmann. Dennoch betont er, dass Speyer eine gute Mannschaft besaß. Besonders Thomas selbst erwischte einen Sahnetag.

„Die sind reihenweise frei vor mir aufgetaucht. Ich habe ein gutes Spiel gemacht. In der Zeitung stand, dass auch ein 0:20 möglich gewesen wäre“, berichtet er stolz. Zum Ende hin wurde es dann noch mal giftig: „Wir wollten uns nicht vorführen lassen“, begründet Thomas.

Traurige Geschichte

Er selbst räumte sein Gehäuse knapp fünf Minuten vor Schluss und machte Platz für den zweiten Keeper. „Ich habe zehn Tore bekommen. Ich denke, das war keine Schande“, sagt er. Nach dem Abpfiff gab es dann noch ein gemeinsames Essen im aufgebauten Zelt mit den Profis.

Die heutige Situation des FCK nennt Thomas eine „traurige Geschichte“. Selbstverständlich sei er FCK-Fan. Er habe ja schließlich selbst für die Roten Teufel gespielt. „Das tut in den Augen und in der Seele weh. Es wurde schon vor Jahren verschlafen“, meint er.

