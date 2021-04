Die etwas über 120-jährige Geschichte des Speyerer Fußballs verzeichnet Höhen und Tiefen. Vor nicht ganz 50 Jahren wurde sie in der gesamten damaligen Bundesrepublik bekannt. Alfred Volk, längst in Dudenhofen zu Hause, verhalf ihr dazu. Er schoss das „Tor des Monats“. Das hat bis heute kein anderer Speyerer Fußballer geschafft.

Das Tor des Monats ist seit dem 28. März 1971 eine monatlich verliehene Auszeichnung des deutschen Fernsehsenders „Das Erste“ (ARD) für einen gültigen Fußball-Treffer, der innerhalb des Auszeichnungsmonats erzielt wurde. Der 2009 verstorbene Amateur-Nationalspieler Gerhard Faltermeier (Jahn Regensburg) war der erste prämierte Kicker, Alfred Volk folgte am 26. August 1973.

Der Treffer des damals 20-jährigen Stürmers kam auf spektakuläre Weise zustande. In der Partie im ehemaligen Roßsprung-Stadion der damals zweitklassigen Regionalliga Südwest gegen den 1. FC Saarbrücken hatte Mittelfeldspieler Ernst Tober den Ball vor den gegnerischen Strafraum geschlagen, Linksaußen Noppenberger beförderte das Leder per Fallrückzieher zu Mittelstürmer Alfred Volk und der „donnerte“ den Ball ebenfalls mit einem Fallrückzieher an FCS-Libero Egon Schmitt und Tormann Jürgen Muche vorbei ins Saarbrücker Netz. Es war Volks zweiter Treffer in diesem Spiel, das der FV Speyer mit 4:3 gewann und das dem Vollender des „doppelten Fallrückziehers“ ein Lob des Trainers Karl-Heinz Schmal einbrachte.

In der Region am Ball

Der am 4. Juli 1953 geborene Alfred Volk begann das Fußballspielen im Juli 1964 beim ehemaligen Post-Sportverein Schwarz-Weiß Speyer. Im Juli 1971 wechselte er zum FV Speyer, kickte dort bis Saisonende 1974 in 54 Punktspielen und erzielte 15 Tore. Danach pausierte er ein Jahr, ab Juli 1975 bis Juli 1976 ging er für Wormatia Worms auf Torjagd. Danach legte er erneut eine Pause ein, stürmte ab Juli 1977 zwei Jahre für den FV Dudenhofen und von Juli 1979 bis Juni 1981 für den FV Hanhofen.

Dem Fußball ist Alfred Volk nur noch am Rande verbunden. Beruflich dagegen ist er auch mit 68 Jahren aktiv. Er arbeitet als Geschäftsführer in der Dudenhofener Blindenwerkstätte, die er von seinem Vater übernommen hat.