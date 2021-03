Kevin Akpoguma, der in der Fußballjugend die Stationen RW und SW Speyer durchlief, ist wieder da. Nach langer Verletzungspause stand er am Wochenende wieder für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim in der Regionalliga Südwest auf dem Rasen.

Vor der Zwangunsunterbrechung mauserte sich Akpoguma bereits zum besten Zweikämpfer des Bundesligia-Teams. Als Torschütze tritt er eher weniger in Erscheinung, und das ist auch nicht seine Aufgabe. Das änderte sich aber im Pokal gegen Fürth. Akpoguma traf im Spiel.

Akpoguma verwandelte im Elfmeterschießen. Und dennoch scheiterten die Kraichgauer am Zweitligisten.mer