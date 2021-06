500 Zuschauer, einschließlich Geimpfte und Genesene, lässt Oberligist FV Dudenhofen für sein Freundschaftsspiel gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern zu (Samstag, 16 Uhr). Das hat der Verein am Montagmorgen mitgeteilt.

Karten zu 10 Euro (keine Ermäßigungen, maximal vier pro Person) gibt es nur im Vorverkauf am Donnerstag (18 Uhr) am Sportheim. Eine Abendkasse öffnet nicht. „Kontakterfassung ist zwingend notwendig“, informierten die Dudenhöfer: „Formulare werden beim Vorverkauf mit den Tickets ausgeteilt.“

Hygienekonzept

Maskenpflicht bestehe in den Eingangsbereichen, sanitären Anlagen und an den Verkaufsständen. Die Abstandsregeln seien auf dem gesamten Gelände einzuhalten. Parkplätze stehen auf dem Festplatz und an der Ganerbhalle zur Verfügung, nicht aber auf dem FVD-Areal.

Um Ansammlungen am Eingang zu verhindern, bittet der Verein um frühzeitige Anreise.Das gesamte Hygienekonzept steht im Internet unter www.fv-dudenhofen.de