In einem kurzfristig angesetzten Test in Altrip gegen TuS Altleiningen (Landesliga) gewann Oberligist TuS Mechtersheim am Mittwochabend 3:1 (2:1). Die Torjäger David Reitarow und Aleksandar Biedermann sorgten in den ersten fünf Spielminuten für einen Blitzstart.

Als weitere Torchancen verpufften, verkürzte Eric Tuttobene. Teammanager Magin berichtete von 85 Prozent Ballbesitz des TuS in der zweiten Hälfte: „Altleiningen kam auf dem engen Nebenplatz kaum noch über die Mittellinie.“ Kaan Özkaya sorgte für den Endstand.

Im Tor wechselten sich Platzhalter Nazmi Seyman und Maxime Klein ab. Johannes Becker, der zuletzt viermal für die Zweite (A-Klasse) traf, trainierte daraufhin gleich mal oben mit und machte seine Sache eine halbe Stunde lang gut: „Das ist die Durchlässigkeit, die wir wollen“, meinte Magin. Florian Simon fehlte aus beruflichen Gründen.

Tolga Karlidag und Vladislav Lukanov setzen weiterhin leicht angeschlagen aus.