„Fußball stand immer an erster Stelle. Ich bin fußballverrückt, auch heute noch.“ Das könnten Italiens Edel-Kicker der 60er und 70er Jahre, Sandro Mazzola, oder Deutschlands einziger Weltfußballer Lothar Matthäus so gesagt haben. Die Worte stammen aber von Reinhard Hennrich, der seit 30 Jahren Jugendleiter der TSV Lingenfeld ist und in dessen sportlicher Vita die beiden Granden eine große Rolle spielen.

1991 übernahm Hennrich als Nachfolger von Egbert Pfister das Zepter als Nachwuchsverantwortlicher. Seine damalige Motivation erklärt er damit, die Zukunft seines