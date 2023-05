Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Na, so kann’s doch gerne weitergehen, oder? Ralf Schmitt hätte keine Einwände. Der Coach des TuS Mechtersheim war hoch zufrieden mit der Darbietung seiner Truppe. Die Römerberger sind mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg bei Hertha Wiesbach vorzüglich in die Oberliga-Saison gestartet. Stark, was die völlig umgekrempelte Truppe vor allem in Halbzeit eins gezeigt hat.

Samstagnachmittag im beschaulichen Eppelborner Ortsteil Wiesbach: Vermummte lümmeln vor dem Kassenhäuschen rum. Chaoten im Anmarsch? In der Oberliga? Kaum. Dafür herrscht zu