Mit Yannick Hoffmann und Marius Deuschel ist es dem A-Klassisten ASV Harthausen gelungen, zwei Spieler aus der Unter-19-Jährigen-Verbandsliga-Mannschaft des gemeinsamen Jugendvereins JFV Ganerb zu verpflichten. Die beiden flexiblen Offensivspieler verbrachten die meiste Zeit bei Ganerb.

„Die zukünftige Ausrichtung in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen der U19 von Ganerb und dem ASV Harthausen soll noch enger verknüpft werden, sodass auch künftig Eigengewächse den Sprung in die Aktivität in Harthausen schaffen werden“, teilte der Verein mit.