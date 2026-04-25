Die neue Domwein-Edition 2026 ist auf dem Markt. Der Dombauverein hat Rot- und Weißweine aus der Pfalz als Botschafter für den Erhalt der Kathedrale vorgestellt.

Die jährlich neu aufgelegten Domweine gehören zu den wichtigsten Produkten des Dombauvereins. Sie erwirtschaften nicht nur einen wichtigen finanziellen Beitrag zum Domerhalt, sondern werben auch als Markenbotschafter für den Verein, wie dieser festgestellt hat. Die feierliche Präsentation, in diesem Jahr am Donnerstagabend im Historischen Ratssaal, hat sich deshalb zu einer gutbesuchten Veranstaltung entwickelt.

„Wie bereits im Jahr 2025 stammen auch die Weine der Edition 2026 aus der Pfalz“, so der Verein: Der Weißwein, einmal mit und einmal ohne Alkohol, kommt vom Winzerverein Deidesheim, der Rotwein vom Weingut Werner Anselmann aus Edesheim. Die Etiketten gestaltete erneut die Speyerer Künstlerin Gerdi König. Bereits seit 1998 gibt der Dombauverein jährlich eine eigene Edition verschiedener Domweine heraus und hat bis heute nach eigenen Angaben 124.000 Flaschen aus unterschiedlichen Weingütern verkauft. Da beim Verkauf jeder Flasche ein fester Betrag an den Dombauverein und damit in den Erhalt des Domes fließt, seien so bislang 200.000 Euro zusammengekommen.

„Wir sind außerordentlich dankbar für die überaus fruchtbare Partnerschaft mit dem Winzerverein Deidesheim und dem Weingut Werner Anselmann und wissen ihr riesengroßes Engagement für den Dom sehr zu schätzen“, sagte Gottfried Jung, Vorsitzender des Dombauvereins, bei der Präsentation. Das Geld für den Domerhalt werde gerade mit Blick auf die eingerüsteten Osttürme dringend gebraucht. Darüber hinaus warb Jung um Spenden für die Restaurierung der Figuren des Ölbergs. Zwei Figuren sei nach aktuellem Stand noch ohne Paten, während der Erhalt von 16 Figuren durch Patenschaften schon gesichert sei.

Steven Kärgel vom Winzerverein Deidesheim und Ralf Anselmann vom Weingut Werner Anselmann stellten ihre Betriebe vor. Danach übergaben sie Spendenschecks an den Dombauverein. Während das Weingut Werner Anselmann durch den Verkauf des roten Domweins im vergangenen Jahr 5200 Euro zum Domerhalt beisteuern konnte, war es dem Winzerverein Deidesheim durch den Verkauf von Weißwein in einer alkoholhaltigen und einer alkoholfreien Variante möglich, 8800 Euro an den Dombauverein zu spenden.

Die Pfälzische Weinkönigin Anna Antonia Cölsch präsentierte die neuen Domweine und schwärmte von deren Qualität: ein fruchtbetonter Riesling von alten Reben vom Winzerverein Deidesheim mit ausgewogener Säurestruktur, eine alkoholfreie Cuvée aus Riesling und Gewürztraminer mit exotischen Aromen sowie ein kräftiger Merlot des Weinguts Werner Anselmann mit Noten von Schwarzkirsche und Cassis. Riesling und Merlot repräsentierten, so Cölsch, die gelungene Kombination aus Tradition und Innovation. Während Riesling zu den Weinsorten mit langer Tradition in der Pfalz gehöre und in herausragender Qualität produziert werde, gehöre Merlot zu den Rebsorten, die erst seit Mitte der 1990er Jahre in der Region angebaut würden, durch den Klimawandel aber zunehmend an Bedeutung gewönnen.