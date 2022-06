Blumenteppich vor dem Dom: Speyerer Katholiken haben am Donnerstag unter dem Motto „Friede für alle“ das Fronleichnamsfest gefeiert. Nach einem festlichen Gottesdienst in der Kirche St. Joseph mit Dompfarrer Matthias Bender – der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann ist wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne – führte die Prozession durch die Gilgen- und Maximilianstraße vor den Dom. Dort wurde eine Statio, eine Art Einstimmung auf die folgende liturgische Feier gehalten (unser Bild). Domdekan Christoph Kohl legte in seiner anschließenden Predigt den Fokus auf eine Kirche der „Hingabe und Demut“. Missbrauch, die Behandlung von Homsexuellen und Wiederverheirateten oder mangelnde Reformen seien unter anderem Gründe zur Demut. „Die Kluft zwischen dem, was den Menschen in unserer Gesellschaft wichtig ist, und dem, was in der Kirche offizielle Lehre oder Gewohnheit ist, wird immer größer“, so Kohl.