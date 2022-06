Die Auflagen für das Fronleichnamsfest in Speyer sind nicht mehr so streng wie in den beiden vergangenen Corona-Jahren. Das für eine Pandemie verantwortliche Virus hat dennoch Einfluss auf die katholischen Feiern in Speyer am Donnerstag, 16. Juni: Bischof Karl-Heinz Wiesemann, der dem Gottesdienst hätte vorstehen sollen, ist laut Bistum nach einer Corona-Infektion noch in Quarantäne und wird durch Dompfarrer Matthias Bender vertreten.

Beginn ist um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Joseph. Von dort aus folgt die Prozession durch die Gilgen- und Maximilianstraße zum Dom. Nach einer Station vor dessen Toren folgen der Einzug in die Kathedrale, eine Ansprache von Domdekan Christoph Kohl sowie der Abschlusssegen. Musikalisch gestalten der Mädchenchor, die Domsingknaben sowie die Dombläser den Gottesdienst und die Prozession mit. Ins Ägidienhaus bei der Kirche St. Joseph wird nach der Messe und dem Abschluss am Dom zu einer Feier („Reunion“) eingeladen.

An Fronleichnam, einem gesetzlichen Feiertag in Rheinland-Pfalz, feiern die Katholiken die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Als sichtbares Zeichen dafür wird das eucharistische Brot, die Hostie, in einer Monstranz durch die Straßen getragen.