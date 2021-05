Das Fronleichnamsfest am Donnerstag, 3. Juni, steht auch in diesem Jahr für die Speyerer Katholiken im Zeichen der Corona-Pandemie: Wie die Dompfarrei Pax Christi mitteilt, wird es auch 2021 keine traditionelle Prozession geben.

Abgeordnete aus den fünf Gemeinden der Pfarrei sowie jeweils zwei Messdiener werden vor dem Pontifikalamt, das um 10 Uhr im Dom stattfindet, Blüten für den Miniatur-Blumenteppich vor der Kathedrale ablegen. Die Abgeordneten bringen im Anschluss an die Stadtsegnung durch Weihbischof Otto Georgens die Eucharistie in ihre Gemeinden. In den Kirchen St. Bernhard und St. Joseph finden dann um 11.30 Uhr beziehungsweise 11.45 Uhr Andachten statt, in St. Otto um 17 Uhr. Unter dem Motto „Christus in unserer Mitte – Wo stehe ich?“ beginnt die Andacht in St. Hedwig um 18 Uhr. Anmeldungen für die Andachten, die in Präsenz abgehalten werden, sind unter www.kirchen-in-speyer.de oder unter Telefon 06232 102140 bis Mittwoch, 2. Juni, möglich. Tickets für das Pontifikalamt im Dom können online gebucht werden.

Wieder in Präsenz

Ab dem Wochenende vom 5. und 6. Juni finden Gottesdienste in der Pfarrei Pax Christi wieder in Präsenz statt, teilte diese mit. Los geht es am Samstag, 5. Juni, um 18 Uhr mit der Vorabendmesse in St. Otto. Am Sonntag, 6. Juni, wird um 9.30 in St. Konrad, um 10.30 Uhr in St. Joseph und um 11 Uhr in St. Bernhard Messe gefeiert. Am Sonntag, 13. Juni, folgt dann auch St. Hedwig mit einem Gottesdienst um 18 Uhr. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung vorab nötig. Gottesdienste im Dom finden montags bis freitags um 7 Uhr, samstags um 17.30 Uhr, sowie sonntags um 7.30, 10 und 18 Uhr statt. Die Werktagsmessen im Dom beginnen dienstags und freitags jeweils um 18 Uhr.