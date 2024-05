Die katholischen Pfarreien und der Dom bereiten eine große Prozession durch Speyer vor. Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, wird am Donnerstag, 30. Mai, gemeinsam mit allen Gemeinden und dem Dom gefeiert. Beginn ist um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Joseph, wo Bischof Karl-Heinz Wiesemann predigt. Danach geht es in einer Prozession durch die Gilgen- und Maximilianstraße zum Dom, wo der Gottesdienst fortgesetzt wird und im Segen endet. Musikalisch unterstützen der Ferienchor der Dommusik und die Dombläser. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Im Anschluss wird Reunion im Hof des Klosters St. Magdalena gefeiert.