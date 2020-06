Der Donnerstag war ein besonderer Tag im Speyerer Dom und rund um die Kathedrale. Zum einen waren Kaisersaal und Aussichtsplattform erstmals in diesem Jahr geöffnet. Zum anderen feierten die Pfarrei Pax Christi und das Domkapitel das erste Fronleichsnamsfest seit Langem ohne „echte“ Prozession.

Wegen der Corona-Pandemie musste die traditionelle Prozession von St. Joseph zum Dom ausfallen. „Wir können nicht durch die Straßen gehen, aber wir können den Weg bedenken, den Christus uns durch die Zeit der Krise führt“, sagte Bischof Karl-Hein Wiesemann. Vor dem Gottesdienst waren jeweils drei Abgesandte von den fünf katholischen Kirchen der Stadt in einer Sternwallfahrt mit Kreuz, Fahne und einem Korb mit Blüten für einen angedeuteten Blumenteppich zur Kathedrale gezogen. Am Ende segnete der Bischof an einem Altar vor dem Dom die Stadt. Die Abgesandten brachten die Eucharistie nach dem Gottesdienst in ihre Gemeinden.

Dazwischen fand ein Gottesdienst mit reduzierter Besucherzahl in der Kathedrale statt. „Wovon lebt der Mensch?“ Diese Frage stellte Wiesemann in den Mittelpunkt seiner Predigt. Eine seiner Antworten: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem, was über ihn und die Welt hinaus ist: vom Glauben, dem Vertrauen, der Hoffnung und der Liebe.“ Das sei die wahre Lebensnahrung, die den Horizont dieser Welt übersteigt. In der Krise gehe es darum, diese Kraftquelle der Liebe neu zu entdecken.

Gottesdienst live gestreamt

Musikalisch wurde der Gottesdienst von einem Vokalensemble des Domchors gestaltet. Es erklangen Werke von Christopher Tambling, Edward Elgar und Anton Bruckner. An der Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub. Der Gottesdienst wurde per Livestream in die Social-Media-Kanäle von Dom und Bistum übertragen. Am Fronleichmansfest, dem „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, wird in „normalen“ Jahren eine gewandelte Hostie feierlich durch Straßen und Felder getragen.