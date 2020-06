Fronleichnam ist das Kirchenfest, bei dem es mit Prozessionen hinausgeht aus den Kirchen. Hunderte Meter lang zieht sich normalerweise das Band der Gläubigen beim Marsch von der Josephskirche zum Dom – nicht so im Corona-Jahr. Diesmal beginnt der Gottesdienst der Pfarrei Pax Christi und des Domkapitels am Donnerstag, 11. Juni, um 10 Uhr im Dom. „Anstelle der traditionellen Prozession werden jeweils drei Abgesandte von den fünf katholischen Kirchen der Stadt in einer Sternwallfahrt mit Kreuz, Fahne und einem Korb mit Blüten für einen angedeuteten Blumenteppich vor dem Dom zur Kathedrale kommen, um den Gottesdienst dort mitzufeiern“, teilt das Bistum auf Anfrage mit.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann segne am Ende vom Altar vor dem Dom aus die Stadt. Danach begleiteten die Abgesandten das Allerheiligste in die Kirchen der Stadt. Dort beschließen laut Bistum Andachten die Feier (11.45 Uhr in St. Bernhard und St. Joseph, 18 Uhr in St. Otto). Der Gottesdienst im Dom wird im Internet übertragen. In der Kathedrale dürfen wegen der Abstandsregeln nur 92 Menschen teilnehmen. Anmeldung für die Gottesdienste sind unter Telefon 06232 102140 oder E-Mail pfarramt.speyer@bistum-speyer.de möglich.