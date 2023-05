Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Finale in der Spielstätte Stage Center gibt es Soul, Pop und Funk auf die Ohren. From da Soul macht am Samstag Station im Speyerer Zimmertheater. Ellen Korelus-Bruder hat Bassist Martin Müller gefragt, wie angesagt die sechsköpfige Cover-Band ist und wie sie sich in fast 23 Jahren entwickelt hat.

Herr Müller, ist Bassist bei From da Soul Ihr Hauptberuf?

Nein. Vier Kollegen sind Berufsmusiker, zwei semi-professionell. Einer davon bin ich. Ich bin bei der Stadt Frankfurt beschäftigt,