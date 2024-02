Das Speyerer Sealife hat einen neuen Bewohner. Zebrahai Franz zieht ins Ozeanbecken ein.

Was da neu in die Unterwasserwelt einziehe, sei ein echtes „Hailight“, verkündet das Speyerer Sealife. Und liefern einige „haiße“ Informationen hinterher: So seien Zebrahaie besonders in tropischen Gewässer im Pazifik und Indopazifik zu finden.

Woher die Tiere ihren Namen haben, wird schnell klar: Jungtiere hätten schwarze Querstreifen, die an die Musterung eines Zebras erinnern. Ausgewachsene Tiere seien dagegen sehr viel heller und dunkel gepunktet. Woher der Name seiner Art kommt, wäre damit geklärt, doch der gute Fisch „haißt“ ja noch anders. Die Besucher des Sealife konnten Vorschläge einreichen, aus denen ausgelost wurde.

Am Ende entschied das Los aus einer Vielzahl „kreativer Einsendungen“: Franz soll sein Name sein. „Wir sind begeistert, einen so beeindruckenden Zebrahai in unserem Ozeanbecken willkommen zu heißen“, sagt Christine Leingang, General Managerin des Sealife. „Die Einführung neuer Arten bereichert nicht nur unser Aquarium, sondern bietet auch unseren Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, die faszinierende Welt der Meere und ihre Bewohner näher kennenzulernen.“ Ab Freitag, 1. März kündigt das Sealife zudem Themenwochen an. Das Motto: „Entdecke die Welt der Haie – Wahrheit oder Mythos“. Das kann ja „haiter“ werden.