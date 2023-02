Stamm- und Neukunden haben Leyla Sahin, „Hair and Make up-Artist“, am Mittwoch in ihrem Salon in der Marienstraße besucht. Sämtliche Tageseinnahmen will die Friseurin Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien auf direktem Weg spenden. Erlöst hat sie an diesem Tag fast 2000 Euro.

Viele Speyerer hätten in diesen Tagen Umschläge mit Geld vorbeigebracht, andere sich am Mittwoch eine neue Frisur gegönnt, berichtet Sahin von zahlreichen Besuchern ihres Geschäfts. Sie habe ganz bewusst keine Attraktion aus der Aktion gemacht, mit der sie ihren Beitrag dazu leisten will, die unvorstellbare Not von Kindern, Senioren und herrenlosen Tieren etwas zu lindern, betont Sahin.

Besonders liegen ihr die jungen Studierenden und Auszubildenden am Herzen, die von einer Stunde auf die andere ihre Eltern und so auch jede Perspektive für eine gesicherte Zukunft verloren haben. Bis zur geplanten Türkeireise in der übernächsten Woche will Sahin weiter Geld für die sammeln, die vor dem Nichts stehen. Langfristig will sie Betroffene, Traumatisierte, Versehrte und Verzweifelte begleiten und ihnen helfen, damit sie so schnell wie möglich ihr normales Leben wieder aufnehmen können. „Das wird Jahre dauern.“

Spenden kommen direkt an

Sahin gibt sich keinen Illusionen über die Situation hin. Sie möchte Tierorganisationen unterstützen, alten Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Waisen ein Stück Kindheit zurückgeben. Sahin denkt über mögliche Patenschaftsaktionen nach, die sie mit Freunden in Ankara aufbauen könnte.

Viele hätten gespendet, weil sie das Geld selbst verteilen möchte, berichtet die Friseurin von zahlreichen Gesprächen mit Spendern über ihre Sorge, die Spenden könnten nicht da ankommen, wo sie gebraucht würden. Die Betroffenheit der Speyerer sei spürbar, betont sie die große Spendenbereitschaft. Dass der große Ansturm ausgeblieben und sich vielmehr über mehrere Tage verteilt habe, begrüßt Sahin. „Viele Kunden wollen Bekannten und Freunden von meiner Aktion erzählen“, berichtet sie von Anteilnahme und tatkräftiger Hilfe.

Noch ein Schein obendrauf

Dorothea Müller ist zum ersten Mal in Leyla Sahins Haar- und Kosmetik-Studio. Ihre neue Frisur gefällt ihr gut. Sie zahlt und legt noch einen Schein dazu. „Wenn man ein so gutes Leben hat wie wir in Deutschland, muss man doch helfen“, ist die Neukundin überzeugt. Sie bewundert Sahins Engagement und ihre Entschlossenheit, die Betroffenen langfristig zu unterstützen. „Die Sammelaktion ist der erste Schritt“, bestätigt die Friseurin. Sie ist froh, dass sie ihn getan hat. „Alles Weitere wird sich finden“, sagt sie voller Zuversicht.