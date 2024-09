In der Aktionsreihe „Treffpunkt Friedhof – Lebensraum Friedhof“ wehen Blätter voller Bilder und Texte auf dem Speyerer Friedhof. Entstanden sind sie im Atelier Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Die Gedanken in Wort und Bild zum Bewahren und Loslassen geben eindrucksvolle Einblicke in die Gefühlswelt und die Seelen der Künstler.

So unterschiedlich wie die inklusiven Installationsarbeiten, so unterschiedlich setzen sich die Künstlerinnen und Künstler mit Trauer, Verlust und Abschied auseinander. Die einen