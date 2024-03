Frühling auf dem Friedhof: Seit Montag, 18. März, steht den Besucher wieder flächendeckend fließendes Wasser zur Verfügung.

Wie die Stadt mitteilt, werden die insgesamt 60 Brunnen und Wasserzapfstellen auf dem Friedhof frühjahrsfit gemacht. Sie könnten dann zum Wasserholen genutzt werden. Im Winterhalbjahr hatte es auf dem Areal zwischen Wormser Straße und Brunckstraße nur vereinzelte Zapfstellen gegeben. Auch ein großes Kontingent an städtischen Gießkannen – ohne Zotten – ist jetzt laut Verwaltung wieder verfügbar. Es sei aber nur für die vorübergehende Nutzung zur Grabpflege zugelassen. Die Stadt untersagt es, sie für den privaten Gebrauch zu entwenden. „Zudem sollten sie nicht stehen gelassen oder versteckt, sondern an die in erreichbarer Nähe zu den Gräbern aufgestellten Hängeständer zurückgebracht werden.“