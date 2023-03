Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn am Montag, 20. März, und den damit verbundenen steigenden Temperaturen werden ab kommender Woche alle rund 60 Brunnen und Wasserzapfstellen auf dem Speyerer Friedhof wieder gefüllt und stehen sodann zum Wasserholen bereit. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Auch ein großes Kontingent an städtischen Gießkannen, allerdings ohne Gießzotten, sei für die vorübergehende Nutzung aller Grabpflegenden verfügbar. Die Stadtverwaltung weist in ihrer Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass die Gießkannen nicht für den privaten Gebrauch entwendet werden dürfen. Außerdem sollten sie nicht stehengelassen oder versteckt werden, bittet die Stadt die Benutzer, die Kannen wieder zu den Hängeständern zurückzubringen. Diese seien „in erreichbarer Nähe zu den Gräbern aufgestellt“.