Das Himmelstelefon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt ist ein besonderes Angebot: Wer in der blauen Telefonzelle vor der Galerie Kulturraum die richtige Taste drückt, wird mit dem Sekretariat des Christkinds verbunden und kann Weihnachtswünsche durchgeben. Am Dienstag läutete es dort oft. Nicht alle Wünsche kann man kaufen.

Angesichts des Alters von Regina (57) konnten es die Helfer des Christkinds kaum glauben: „Ich stehe das erste Mal in einer Himmelstelefonzelle“, sagte die Anruferin beeindruckt. Beeindruckend sind auch ihre Wünsche, die man in keinem Geschäft und bei keinem Versandhändler kaufen kann, bei denen sich aber das Christkind ins Zeug legen will, um sie zu erfüllen: Frieden, Liebe und Leichtigkeit.

Bei den jüngeren Anrufern dominieren andere Hoffnungen im Hinblick auf das Fest der Familie: Jakob (5) wünscht sich von Hot Wheels ein Gästehaus für Oma und Opa sowie eine Garage mit Haiangriff. Sofia (5) hätte gerne eine Elsa-Puppe mit passendem Kleid. Lio (4) ist Motoren-Fan und wünscht sich ein Spiel-Motorrad und ein Auto zum Spielen. Der kleine Ben ist bescheiden. Er würde sich freuen, wenn für ihn Schokolade unter dem Christbaum zu finden wäre.

Paula (5) hofft auf eine Puppe, die sie schminken kann. Kai (8) möchte gerne eine Tendou-Ship-Karte haben, das Spiel Clementoni und für seinen Kater Leckerlis. Für Sofia (3) wäre ein Hund das schönste Geschenk. Lukas (2) wünscht sich einen Spielzeugbus, Noah (4) ein Spiel von Paw Patrol. Sophia (7) freut sich auf ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lena (3) hofft auf eine Puppe der Eiskönigin Elsa und etwas von Paw Patrol. Eric (5) möchte gerne eine Jacke und ein Ninjago-Buch haben. Auch am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr sind Wünsche am Himmelstelefon möglich.