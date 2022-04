Der Krieg Russlands in der Ukraine hat viele Deutsche nicht nur zur Anteilnahme bewogen, sondern er ist für sie auch Anlass zu konkreter Hilfe. Spendenaktionen und Solidaritätsbekundungen sind auch in Speyer zahlreich. Nun meldet sich der Grünen-Stadtrat Luzian Czerny mit einem Plan zu Wort, wie der Ukraine-Krieg schnellstmöglich zu beenden wäre. Nicht nur an die RHEINPFALZ, sondern auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerichtet.

Am Freitag hat Czerny nach eigener Aussage einen Brief an Scholz geschickt, „mit dem Vorschlag, eine Unterschrift zu leisten fürs Beenden des Krieges, indem Deutschland als ein Nato-Partner die Aufnahme der Ukraine in die Nato verweigert und damit den Krieg wahrscheinlich direkt beendet.“ Hintergrund: Damit ein Staat in das Militärbündnis eintreten kann, müssen alle Mitglieder dem zustimmen. Zudem teilt Czerny dem Kanzler mit, dass er mit der deutschen Position zur Anerkennung von Regionalwahlen in der Ukraine nicht einverstanden ist.

Der Grünen-Stadtrat aus Speyer hofft, mit seinem Zwei-Stufen-Plan zum Friedensstifter zu werden. Ob die Lösung so einfach ist wie von ihm erhofft, ist indes sehr fraglich.