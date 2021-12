Das Friedenslicht der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist am Samstag rund 350-mal in der Gedächtniskirche in Speyer ausgegeben worden. Wie das Bistum Speyer am Montag mitteilte, wurde es auch in diesem Jahr wieder in der Geburtsgrotte von Jesus in Betlehem entzündet. Von dort aus wurde es mit dem Flugzeug nach Österreich gebracht und dann in kleinen Delegationen von Pfadfinderinnen und Pfadfindern weitergetragen. Weil der traditionelle Aussendungsgottesdienst in Speyer Pandemie-bedingt nicht stattfinden konnte, wurden zwei zentrale Abgabeorte für das Friedenslicht eingerichtet. Neben Speyer gehörte auch Homburg dazu, wo am Wochenende rund 170 Menschen mit einer Kerze das Friedenslicht zu sich nach Hause holten.