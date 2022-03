Zu einem Friedenskonzert lädt der Förderkreis PalatinaKlassik für Sonntag, 27. März, um 16 Uhr nach St. Otto, Kurt-Schumacher-Straße 39, ein. Es gilt die 3G-Regel. Zur Aufführung gelangen von Bach der Choral „Verleih uns Frieden gnädiglich“,„Es ist vollbracht“ aus Schemellis Gesangbuch und das Choralvorspiel „O Mensch, bewein Dein Sünde groß“, Max Regers „Dein Wille, Herr, geschehe“ und von Sakaria Paliaschwili die Arie „Dedinazwali twalshi nazari“ aus der Oper „Abessalom und Etheri“ sowie von Miroslav Skorik „Melodia“, eine Vokalise. Weiter werden Richard Strauss’ Lied „Morgen“, Jean-Baptiste Loeillet de Gants Adagio aus der Sonate in B für Trompete, Felix Mendelssohns Choral und Variation „Herzlich tut mich verlangen“, „Dir, Herr, dir will ich mich ergeben“ aus „Paulus“, „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ aus „Elias“ und die Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“ musiziert. Leo Kraemer improvisiert an der Orgel über „Herzlich tut mich verlangen“. Ausführende sind Ekaterina Kuridze, Sopran, Michael Wagner, Tenor, Klaus Wendt, Trompete, Michael Steinmann, Violoncello, und das PalatinaKlassik-Vokalensemble. Leitung und Orgel: Leo Kraemer. Karten zu 18 Euro (Schüler und Studenten zwölf Euro) unter 06232 36225 oder palatinaKlassik@t-online.de.