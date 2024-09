Am 2. Oktober ist um 20 Uhr in der Friedenskirche St. Bernhard in Speyer ein Benefizkonzert mit drei ukrainischen Sängerinnen. Erlös ist für die „Kinderhilfe“.

Es singen beim Konzert in St. Bernhard, Hirschgraben, Mariia Sytailo, Sopran, Ruslana Danyliv, Sopran, und Khrystyna Smulska, Mezzosopran. Nelya Menschikova begleitet am Klavier. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten für die „Kinderhilfe Ukraine“ der Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen, Dudenhofen-Römerberg (hervorgegangen aus dem Tschernobyl-Kreis Berghausen St. Pankratius) . Das aktuelle Projekt ist die Unterstützung eines ukrainischen Waisenhauses. Veranstaltet wird das Konzert im Rahmen der Fairen Interkulturellen Wochen Speyer von der Protestantischen Gesamtkirchengemeinde Speyer und der Dompfarrei Pax Christi Speyer in Kooperation mit der Paul-Neumann-Stiftung.

Die Sopranistin Mariia Sytailo wurde in der Region Tschernihiw (Ukraine) geboren. Ihren Bachelor in Gesang absolvierte sie an der Nationalen Musikakademie der Ukraine bei Iryna Semenenko. Seit 2022 studiert sie im Master-Opernprogramm in der Klasse von Hanno Müller-Brachmann an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Während ihres Studiums debütierte sie an der HfM Karlsruhe als Taumännchen in „Hänsel und Gretel“ von Humperdinck, Galatea in „Pigmalione“ von Peter von Winter (Sommeroper Schloss Britz in Berlin), Echo in „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss (HfM Karlsruhe), Susanna in „Le Nozze di Figaro“ und Zerlina in „ Don Giovanni“ sowie als Despina in „Così fan tutte“ von Mozart. Bisher sang sie als Solistin in Bachs „Himmelfahrtsoratorium“ und in Purcells „King Arthur“. Zusammen mit dem Heilbronner Sinfonieorchester hat sie das Konzert „Fröhliche Weihnacht überall“ im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn gesungen. Bei der Meersburger Sommerakademie 2024 sang sie die Papagena unter Leitung von Michael Alber.

Studentin in Karlsruhe

Die Sopranistin Ruslana Danyliv absolvierte ihr Studium an der Nationalen Musikakademie der Ukraine in Kyiw bei Gennadiy Kabka. Jetzt ist sie als Studentin in der Klasse von Friedemann Röhlig an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Im Masterstudium spezialisiert sie sich dabei auf Operngesang. Zuvor hatte sie bereits ein Journalismus-Studium an der Nationalen Universität Lviv abgeschlossen und bei namhaften ukrainischen TV-Sendern sowie als Pressesprecherin von Ministern und Volksabgeordneten in Kyiw gearbeitet. Während ihres Gesangsstudiums besuchte sie zahlreiche Meisterkurse unter anderem bei der Sopranistin Victoria Loukianetz, bei den Mezzosopranistinnen Zoryana Kushpler und Anna Larsson, sowie bei der Regisseurin Tatjana Gürbaca. 2019 erhielt sie den Zweiten Preis beim ersten Internationalen Gesangs- und Chorwettbewerb Victoria in Zagreb. 2023 gewann sie den Grand Prix beim allukrainischen Wettbewerb „Unforgettable Kvitka Tsisyk“ und den ersten Platz beim internationalen Gesangswettbewerb „Voices of Olympus“. 2024 gewann sie den Grand Prix beim internationaler Gesangswettbewerb, benannt nach Kvitka Tsisyk in München. Am Badischen Staatstheater Karlsruhe gab sie ihr Debüt als Anna in Verdis Nabucco. Sie gibt auch regelmäßig Konzerte in der Stadt Karlsruhe zur Unterstützung, und für den Frieden in der Ukraine.

Seit 2022 in Deutschland

Nach dem erfolgreichen Besuch des Pädagogischen Kollegs ihres Geburtsortes Luzk studierte die ukrainische Mezzosopranistin Khrystyna Smulska an der Staatlichen Lesja-Ukrajinka-Universität Wolhynien in Luzk (2017 Bachelor „Lehrerin für Dirigier- und Chorwissenschaften, Musikdirektorin“). Das Studium schloss sie 2021 mit dem Master in Musikpädagogik ab. Bereits während ihres Masterstudiums übernahm Khrystyna 2017 die Leitung des Kulturhauses im Ort Horodyshche und war damit verantwortlich für die Organisation des kulturellen Lebens der Gemeinde und der Freizeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie veranstaltete Festivals und Konzerte und bereitete Bands und Solisten auf die Teilnahme daran vor. Zeitgleich unterrichtete sie an der Baiw-Grundschule als Musiklehrerin. Seit Februar 2022 lebt Khrystyna in Deutschland. Seit dieser Zeit wirkte sie an verschiedenen Benefizkonzerten und Demonstrationen mit, um die Ukraine zu unterstützen und sich für schnellstmöglichen Frieden zu engagieren. Seit Mai 2022 ist Khrystyna als Altistin Mitglied in den Extra-Chören der Frankfurter Oper und des Pfalztheaters. In den vergangenen zwei Jahren gab Khrystyna Smulska im Raum Speyer mehrere Konzerte in wechselnden Besetzungen zusammen mit Ruslana Danyliv, Mariia Sytailo Nelya Menschikova und anderen – so auch im Mai 2023 in der Friedenskirche St. Bernhard. Seit Oktober 2023 studiert sie Gesang an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt am Main. Ebenso unterrichtet sie Gesang für Erwachsene und Kindern.

Nelya Menschikova ist Pianistin und Korrepetitorin, Dozentin, Preisträgerin internationaler Wettbewerbe. Sie war als stellvertretende Direktorin, Dozentin und Korrepetitorin am Staatlichen Lyzeum für Musik in Odessa tätig.