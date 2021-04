Die Kadenzen zum Violinkonzert Ludwig van Beethovens stellt der aus Speyer stammende, in Weimar und Kronberg wirkende Violinprofessor und Musikwissenschaftler Friedemann Eichhorn in einer zweistündigen Hörfunksendung des Südwestrundfunks SWR im Gespräch mit Burkhard Egdorf vor. Termin auf SWR II ist Montag, 3. Mai, 20.05 Uhr bis 22.00 Uhr. In Sprache und mit Musikbeispielen werden die Solo-Ergänzungen von Joseph Joachim, Leopold Auer und Fritz Kreisler bis zu Wolfgang Schneiderhan und Gidon Kremer zu Beethovens D-Dur-Geigenkonzert aufgezeigt, auch auf Beethovens Klavier-Version des Konzerts wird eingegangen, zu dem Beethoven eine Kadenz komponiert hat, die heute gerne von Geiger für ihr Instrument bearbeitet wird.