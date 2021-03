Während am Freitag in mehr als 50 Ländern Menschen auf die Straße gingen, um gegen die Klimapolitik zu demonstrieren, gab es für die Speyerer „Fridays for Future“-Ortsgruppe noch einen weiteren Anlass: Vor zwei Jahren fand die erste Klimademo in Speyer statt.

„Kurzstreckenflüge nur für Insekten“, lautet der Schriftzug auf einem bunten Pappkarton. „Ganz dünnes Eis“, ist auf einem anderen zu lesen. Die Schwestern Anna und Greta aus Schwegenheim sind gerade einmal neun und 13 Jahre alt. Ihre zur Kundgebung am Domplatz mitgebrachten Schilder haben sie selbst gemalt. Es ist den beiden schon jetzt ein großes Anliegen, etwas Sinnvolles zu bewirken und für das Klima einzustehen. Ähnlich sehen das Emma Flörchinger und Emine Houy aus Speyer: „Zwar haben wir uns Sorgen gemacht wegen Corona, aber es war uns wichtig, hierher zu kommen und ein Zeichen in der Pandemie zu setzen.“ Dies sei umso wichtiger, da viele derzeit nicht mehr so sehr den Klimawandel im Blick hätten. Dieser sei aber durch das Virus nicht gestoppt. Im Gegenteil: „Danach wird es weitergehen und noch schlimmer werden. Es muss endlich etwas passieren“, so Felix Flörchinger.

Während bunte Bodenmarkierungen den Abstand zwischen den Protestlern regeln, ergänzen mehrere Redebeiträge – über Themen vom Lieferkettengesetz bis hin zum 1,5-Grad-Ziel das Programm. Auch bei den Älteren kommt die Aktion gut an: „Ich bin sehr froh, dass die Jugend das Problem erkannt hat und sich so dafür einsetzt“, lobt Bärbel Schäfer aus Haßloch.