Manfred Fahrner führt seit Oktober 2022 den Freundeskreis Speyer-Chartres. Er will neue Wege finden, das Thema der internationalen Verständigung und Freundschaft jüngeren Generationen nahezubringen.

Herr Fahrner, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich habe im Oktober 2022 den Vorsitz im Freundeskreis Speyer-Chartres übernommen. Der Freundeskreis besteht seit der Gründung der Städtepartnerschaft im Jahr 1959 und erfüllt diese mit Leben auf der Ebene der Bürger der Partnerstädte. Dies geschieht durch persönliche Kontakte, Veranstaltungen und auch regelmäßige Austausche und Besuche, sogenannte Bürgerreisen. Dieses Jahr waren wir über das lange Wochenende an Himmelfahrt mit über 30 Personen wieder zu Gast in Chartres.

Was ist das Schwierigste daran?

Die Partnerschaft mit Chartres ist Speyers älteste Partnerschaft. Viele in der Vergangenheit aktive Mitglieder müssen heute kürzertreten. Wir müssen neue Wege finden und gehen und das Thema der internationalen Verständigung und Freundschaft jüngeren Generationen nahebringen. Die jüngeren Generationen reisen heute viel öfter und auch unbeschwerter durch die Welt; dennoch glaube ich, dass eine echte Kenntnis der Nachbarländer erst durch direkte Kontakte und Austausche entstehen kann.

Was war ein besonders prägendes Erlebnis?

Da ich noch recht neu in der Aufgabe bin, war für mich natürlich die diesjährige Reise nach Chartres, die ich zum ersten Mal organisiert habe, eine großartige Aufgabe. Beeindruckt war ich vom herzlichen Empfang durch unsere Partner in Chartres.

Warum machen Sie es gerne?

Ich war schon als Schüler zu einem Austausch in Frankreich, später hatte ich beruflich viel mit Frankreich zu tun. Die französische Lebensart liegt mir sehr, obwohl natürlich die französische Gesellschaft genauso wie die deutsche ihre Probleme und Verwerfungen hat. Aber gerade der Kontakt mit Menschen gewährt Einblicke, die tiefer gehen als das Lesen oder Hören von Nachrichten.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, unbedingt. Nicht nur die Mitglieder des Freundeskreises, auch die Kollegen der anderen Speyerer Freundeskreise der Partnerstädte und die Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung haben mich sehr gut aufgenommen.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Jedes Ehrenamt ist besonders. Alle, die sich engagieren, leisten einen Beitrag für die Gesellschaft. Aber abseits der großen Worte: Eine Aufgabe zu erfüllen macht auch Spaß.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Zuhören, was die Vorgänger sagen, aber dennoch Neues wagen.

Zur Person

Manfred Fahrner, 68 Jahre, war leitender Angestellter in der Entsorgungsbranche. Er ist seit Oktober 2022 Vorsitzender des Freundeskreises Speyer-Chartres. In seiner Freizeit ist er gemeinsam mit seiner Frau gerne mit dem Wohnmobil auf Reisen.